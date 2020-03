Coronavirus, è positivo anche Hudson Odoi del Chelsea

L’attaccante ha ricevuto la notizia nella giornata di ieri. Ora bisogna aspettare la decisione della FA per capire come si andrà avanti

Il mondo del calcio è nel caos: tra campionati sospesi e decisioni da prendere sul futuro delle competizioni europei, l’emergenza sanitaria si fa ancora più penetrante. In Italia si parla di due casi positivi al Covid-19 in Serie A ma in tutto il resto d’Europa ci sono interi club in isolamento. In Inghilterra infatti anche Callum Hudson-Odoi ha contratto il virus: l’attaccante del Chelsea ha appreso la notizia nella giornata di ieri, quando i Blues avevano sospeso la seduta di allenamento senza dare alcuna motivazione.

Il club londinese poi ha diramato un comunicato per spiegare la situazione. Attese in giornata la decisione della FA di Premier League per capire come affrontare l’emergenza.