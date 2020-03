Emergenza Coornavirus, i ragazzi della Curva Nord e l’iniziativa promossa per aiutare l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia

Continua la raccolta fondi per aiutare l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia. L’iniziativa è stata promossa dai ragazzi della Curva Nord, per rispondere all’Emergenza Coronavirus che sta stravolgendo la sanità italiana.

In molti hanno risposto all’invito a donare e i primi scatoloni con il materiale sono già stati consegnati: «Grazie a tutti voi grande popolo biancoceleste. Non fermiamoci ora! Loro, i nostri eroi, non lo faranno! Avanti Laziali! Avanti CURVA NORD ULTRAS LAZIO».