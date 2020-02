Coronavirus, convocata per domani dalla FIGC una task force di medici

La decisione arriva dopo le indicazioni del Consiglio dei Ministri e il successivo rinvio dell’attività calcistica in Lombardia e Veneto

Dopo la decisione di ieri sera di rinviare tutte le attività calcistiche nelle regioni Lombardia e Veneto, il presidente Gabriele Gravina ha convocato per domani alle 10 una task force di medici della Federazione Italiana Giuoco Calcio per capire meglio la situazione e indicare cosa fare alle squadre nazionali. A questo incontro parteciperanno il presidente Gravin, il prof. Paolo Zeppilli, il prof. Andrea Ferretti,il dott. Carmine Costabile e il prof. Roberto Cauda, direttore dell’Area Clinica e dell’Unità Operativa Complessa di Microbiologia e Malattie Infettiva del Policlinico Gemelli di Roma. Pertanto è stato comunque deciso di rinviare i raduni delle Nazionali Under 19 maschile e femminile programmati durante la prossima settimana. Salterà il primo stage di Roberto Mancini con le Nazionali Giovanili che dovevano esserci tra lunedì e martedì.