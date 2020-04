Emergenza Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile – 12 aprile

Anche a Pasqua si è tenuta la solita conferenza stampa della Protezione Civile in cui si aggiorna la situazione Coronavirus in Italia

Nonostante oggi sia Pasqua, la Protezione Civile ha comunque tenuto la solita conferenza stampa in cui vengono snocciolati i dato odierni riguardo l’emergenza Coronavirus in Italia.

Angelo Borrelli ha dichiarato: «Buona Pasqua a tutti. I positivi hanno raggiunto le 102.253 unità con un incremento di positivi di 1.984 rispetto a ieri. I morti sono saliti purtroppo a 19.899, con 431 decessi nelle ultime ventiquattr’ore. Le persone guarite sono arrivate a , qui quindi ci sono stati guariti più di ieri. Il 69% (71.063) sono in isolamento senza sintomi o sintomi lievi. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -38. -297 sono ricoverati con sintomi. La provincia autonoma di Bolzano rispetto a ieri ha fatto un ricalcolo delle persone guarite verificando un numero minore per 110 unità».