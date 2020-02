Corona Virus, Malagò: «Ci potrebbero essere novità già per questo turno»

Il Presidente del CONI, dopo aver incontrato il Ministro dello Sport ed il Presidente della FIGC, ha rilasciato alcune dichiarazioni

Nella giornata di oggi c’è stato un breve summit tra le massime istituzioni dello sport italiano per cercare di capire come muoversi in questi giorni nonostante il virus continui a bloccare lo Stato.

Il campionato italiano, per cercare di limitare i danni ha dovuto vedere chiudere al pubblico cinque stadi durante questo turno. Dopo l’incontro tra il Presidente della FIGC, del CONI ed il Ministro dello Sport, Giovanni Malagò ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: «Ho apprezzato molto l’invito del ministro per fare il punto della situazione a completamento di altri incontri fatti in giornata con altri organismi sportivi legati al calcio. Ci potrebbero essere novità già per questo weekend di partite».