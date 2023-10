Corona shock: «Anche Zaniolo scommetteva, e lo faceva sulla Roma dalla panchina»

Corona, l’ex re dei paparazzi ha rilasciato ulteriori dichiarazioni riguardo il calcioscommesse citando Zaniolo

Il calcioscommesse torna a creare tensione nel calcio italiano, e oltre a Fagioli a essere coinvolti sono stati anche Zaniolo e Tonali. Sull’ex Roma è intervenuto Fabrizio Corona e rilascia a riguardo queste parole

ZANIOLO – Un informatore mi ha rivelato che Zaniolo scommetteva sulla partita della Roma in Coppa Italia persino quando era in panchina. I nomi mi sono stati dati da fonti certe che rivelerò quanto prima. Come ho detto queste informazioni mi arrivano da una persona ben introdotta nel mondo del calcio e fanno parte di un dossier che è stato raccolto nel tempo