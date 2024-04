Corino: «Ora vedere la Lazio è piacevole. Su Kamada dico questo». Le parole dell’ex giocatore sulla squadra

Un’altra vittoria per la Lazio di Tudor che ha battuto il Verona e si è rilanciata in zona Champions. L’ex difensore Luigi Corino l’ha analizzata così ai microfoni di Radiosei la gara.

PAROLE– «Ora vedere la Lazio è piacevole. Anche Kamada sembra un altro calciatore. Ha dimostrato soprattutto sabato di essere un giocatore che potrebbe esserci utile per il futuro. Parlando di arbitro ho avuto la sensazione – magari da tifoso – che anche facendo mezzo fallo arrivava subito il cartellino giallo contro la Lazio. L’arbitraggio proprio non mi è piaciuto. Dopo tanto tempo ho avuto la sensazione che la squadra avversaria non avesse alcuna possibilità di metterci in difficoltà. Sempre aggressivi, sempre uomo su uomo. Finalmente ci siamo sulle seconde palle. Non dico sempre e continuamente, ma almeno ci proviamo».