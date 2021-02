Corino: «La Lazio non è quella vista col Bayern, ora attenti al Bologna»

Gigi Corino, ex difensore dei biancocelesti, è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare del momento della Lazio. E sulla difesa…

L’ex laziale Gigi Corino, in un’intervista a TMW, ha espresso il suo punto di vista sul momento laziale:

SULLA CHAMPIONS – «Ci sono stati troppi errori col Bayern e i tedeschi ne hanno approfittato. Non è la Lazio che vediamo nel nostro campionato, non puoi concedere quelle occasioni. Peccato, davvero».

PROSSIMO IMPEGNO – «Il Bologna è pericoloso e ben allenato. Ma se si gioca da Lazio si può far risultato».

SULLA DIFESA – «Per la prossima stagione rinforzerei la difesa: in 10 anni siamo riusciti a prendere un difensore di spessore come Acerbi mentre gli altri non si sono espressi al massimo delle loro potenzialità e non si sono dimostrati all’altezza».