Corino: «Ogni anno la stessa storia. Quei giocatori non hanno dato contributo alla Lazio»

Luigi Corino, ex calciatore della Lazio, ha così parlato della situazione del club biancoceleste: la sua analisi

Intervistato da Radiosei, l’ex Lazio Luigi Corino ha così analizzato duramente la situazione dei biancocelesti.

LE PAROLE – «Ci giriamo intorno, ma tutti gli anni è la stessa storia. Si arriva a gennaio mezzi e mezzi dal punto di vista delle defezioni e della condizione generale. Impossibile non pensare che a gennaio potesse essere fatto qualcosa per aiutare la squadra. Arriviamo sempre all’80%, al 100% non si arriva mai. Ci sono giocatori che non hanno dato il giusto contributo. Penso a Pedro che si è spento. Sarri punta moltissimo sugli esterni e se pensiamo al loro rendimento si capiscono tante cose. Felipe fa un lavoro straordinario di equilibrio, ma è stato poco determinante. Zaccagni è stato a mezzo servizio, Isaksen va aspettato».