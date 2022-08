Cori Zaniolo, la Roma patteggia con la Figc: i dettagli

La Roma sceglie la strada e la via del patteggiamento con la Figc per i cori di Zaniolo contro la Lazio: i dettagli

La Roma sceglie la strada e la via del patteggiamento con la Figc per i cori di Zaniolo contro la Lazio, cantanti in occasione dei festeggiamenti per la vittoria della Conference League.

Il giocatore dovrà pagare una multa da 4mila euro, che sarà devoluta all’associazione Accademia calcio integrato. Ecco il comunicato:

«Rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 4000,00 (quattromila) di ammenda (da devolvere all’associazione “Accademia calcio integrato”) per il Sig. Nicolò ZANIOLO e di € 4000,00 (quattromila) di ammenda (da devolvere all’associazione “Accademia calcio integrato”) per la società A.S. ROMA; I soggetti sanzionati con le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno dar prova alla Federazione Italiana Giuoco Calcio di aver devoluto tali somme all’associazione “ACCADEMIA CALCIO INTEGRATO” nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti».