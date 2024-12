Coppola Lazio, nuovo obiettivo dal Verona. Non solo Belahyane nel mirino: i gialloblu fissano il prezzo

Coppola Lazio, i biancocelesti anche sulle tracce del difensore del Verona. Non c’è solo Belahyane nel mirino: fissato il prezzo

Stando a quanto scrive il Corriere della Sera, il calciomercato Lazio starebbe pensando anche Diego Coppola per il reparto arretrato. Il difensore del Verona ha un costo del cartellino fissato sui 7,5 milioni.

I biancocelesti non hanno nel mirino il solo Belahyane dai veneti che, intanto, aspettano che avvenga l’insediamento di Presidio Investors, fondo americano con sede ad Austin, per capire poi come muoversi sul mercato.