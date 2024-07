Coppola: «Lazio? Avevo sentito delle voci. Vi svelo cosa voglio». Le parole del difensore del Verona sul suo futuro

Intervenuto ai microfoni de L’Arena, Diego Coppola, in passato accostato al calciomercato Lazio, ha parlato del suo futuro. Di seguito le sue dichiarazioni:

PAROLE – «Non penso di essere sul mercato… O non lo so. Avevo sentito voci su squadre come Torino o Lazio ma nessuno mi ha detto nulla e il Verona è la mia squadra del cuore. Sono cresciuto qui, per me questa maglia è la cosa più importante».