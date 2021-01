Coppa Italia, Spezia eliminato: poker del Napoli, trova l’Atalanta

L’avventura dello Spezia in Coppa Italia termina bruscamente ai quarti di finale al ‘Maradona’ con il Napoli. I partenoperi, che qualche settimana fa avevano perso tra le mura amiche, hanno battuto i liguri per 4-2. Poker azzurro già nel primo tempo con le reti di Koulibaly, Lozano, Politano ed Elmas; nella ripresa i padroni di casa calano e lo Spezia trova i gol della bandiera con Gyasi e Acampora. Napoli in semifinale contro l’Atalanta, che ha battuto la Lazio.