Come prevede l’articolo 3.9 del regolamento del torneo, è stata sorteggiata la combinazione ufficiale della finale: sarà Napoli-Juve

Sarà Napoli-Juventus la dicitura ufficiale della finale di Coppa Italia in programma Mercoledì 17 giugno allo Stadio Olimpico di Roma.

E’ stato effettuato il sorteggio, come recita l’articolo 3.9 del torneo, che ha deciso che sarà la squadra di Gattuso a giocare in “casa” mentre la Juventus sarà designata come formazione ospite.

Gianlorenzo Di Pinto