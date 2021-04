Coppa Italia Primavera, Iachini: «Contento per la vittoria della Fiorentina»

Durante la conferenza pre Bologna Fiorentina, il tecnico dei viola Iachini ha parlato della finale di Coppa Italia Primavera

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini, durante la conferenza stampa di presentazione del match contro il Bologna, ha parlato anche della finale di Coppa Italia Primavera, vinta dai viola contro la Lazio. Queste le sue parole.

COPPA ITALIA PRIMAVERA – «Sono molto contento perché quando vince la Fiorentina sono contento a prescindere. Sono contento per Aquilani, con cui ho condiviso una bella parentesi in prima squadra. Sono contento per il club e per i ragazzi. Alcuni vengono spesso ad allenarsi con noi. Ci sono giocatori interessanti che prossimamente potranno dare una mano anche alla prima squadra. Già lo scorso anno qualcuno ha esordito, come Dalle Mura. Mi auguro di poter dare qualche soddisfazione anche a loro nel finale di campionato anche se prima c’è da pensare alla prima squadra. Li aspettiamo perché il futuro della Fiorentina passa anche da un settore giovanile di prospettiva».