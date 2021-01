Coppa Italia, precedenti agrodolci per la Dea: lo scorso anno out agli ottavi con la Fiorentina

La Coppa Italia è arrivata ai quarti di finale, questo pomeriggio si affrontano Lazio e Atalanta al Bergamo. Gli orobici sono reduci dalla convincente vittoria sul Cagliari per 3-1 maturata negli ottavi di finale. Lo scorso anno la clamorosa eliminazione arrivò con la Viola a Firenze: al Franci la Fiorentina si impose per 2-1 con i gol di Cutrone e Lirola. Nella stagione precedente proprio i toscani erano stati estromessi dalla competizione nella doppia semifinale, dopo la vittoria dei nerazzurri a Cagliari negli ottavi e il roboante successo per 3-0 in Lombardia contro la Juventus nei quarti. Nella finale fu proprio la Lazio ad assicurarsi il trofeo battendo la banda di Gasperini per 2-0 allo stadio Olimpico.