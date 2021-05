Coppa Italia, si cambia format: parteciperanno solo squadre di serie A e B

Coppa Italia, si cambia format. Dal 2021/2022 parteciperanno solo squadre di Serie A e Serie B. Le novità sulla competizione

Una nuova formula per la Coppa Italia. Dalla prossima stagione – come deciso dalla lega Serie A – la competizione nazionale prevederà solo 40 squadre partecipanti, 20 di A e 20 di B. Si comincia il prossimo 15 agosto. Fino alla stagione ancora in corso, alla Coppa nazionale partecipavano 78 squadre: 9 dalla Serie D, 29 dalla Lega Pro, 20 dalla Serie B e 20 dalla Serie A.

L’idea della Lega è quella di creare un torneo più appetibile per le televisioni.