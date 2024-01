Coppa Italia, Lazio-Roma: si ferma Provedel? Cosa succede. Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni del portiere

In casa Lazio preoccupa anche la situazione inerente Ivan Provedel in vista del derby di Coppa di domani.

Il portiere biancoceleste è alle prese con un attacco febbrile che non gli ha permesso di essere a disposizione in mattinata per la seduta di allenamento a Formello.