Coppa Italia Lazio-Roma: i precedenti con l’arbitro Orsato. La designazione arbitrale per la gara

Tramite i propri canali ufficiali la Lazio comunica i precedenti col direttore di gara del derby di Coppa Italia in programma mercoledì 10 gennaio.

I PRECEDENTI– «La designazione arbitrale per i quarti di finale di Coppa Italia Frecciarossa ha assegnato la direzione della gara Lazio-Roma al signor Daniele Orsato della sezione di Schio. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Imperiale e Rossi: Manganiello sarà il IV ufficiale mentre Irrati e Abbattista sono stati indicati nei ruoli di VAR e AVAR. Quarantotto incroci totali per Orsato con i biancocelesti (21 vittorie, 15 pareggi e 12 sconfitte), mentre in Coppa Italia Frecciarossa il fischietto di Schio ha diretto la Lazio in quattro occasioni (2 successi, 1 pareggio e 1 sconfitta), tra le quali figura il derby del 26 maggio 2013».