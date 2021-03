La finale di Coppa Italia fra Juventus e Atalanta si giocherà all’Olimpico di Roma: si attende solo l’ufficialità della Lega

Repubblica fa il punto sulla finale di Coppa Italia tra Juventus ed Atalanta.

Stando a quanto riportato dal quotidiano, ci sarebbe l’ok della Uefa per far disputare la sfida all’Olimpico di Roma il 19 maggio con lo stadio a disposizione per gli Europei dal giorno dopo. Mancherebbe dunque solo l’ufficialità della Lega Serie A.