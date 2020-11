Coppa Italia, ecco l’avversario della Lazio: è il Parma di Liverani

La Lazio conosce adesso l’avversario degli ottavi di Coppa Italia

La Lazio ha conosciuto in questo momento il prossimo avversario in Coppa Italia, quello degli ottavi di finale in cui la Lazio entrerà nella competizione nazionale cominciata da qualche mese con i turni preliminari. Il Parma di Liverani ha infatti battuto in casa il Cosenza di mister Occhiuzzi in virtù di una doppietta di Brunetta, a nulla è valsa la rete ospite del momentaneo 1-1 di Angelo Corsi. I ducali sfideranno dunque la Lazio a Roma all’inizio del nuovo anno.