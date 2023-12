Coppa Italia, convocati Lazio-Genoa: le scelte di Gilardino per la sfida di questa sera

Ecco i 22 convocati di Gilardino per il match di Coppa Italia di questa sera contro la Lazio. Tante assenze per il tecnico del Genoa che dovrà rinunciare agli acciaccati Bani, Strootman, Gudmundsson, Martinez, Vasquez, Badelj, Jagiello e Messias. Assente per squalifica anche Frendrup. Nella lista ci sono anche tre giovani Primavera: Pittino, Arboscello e Papadopoulos. Di seguito l’elenco.

PORTIERI: Leali, Calvani, Sommariva.

DIFENSORI: De Winter, Dragusin, Haps, Hefti, Martin, Matturro, Pittino, Sabelli, Vogliacco.

CENTROCAMPISTI: Arboscello, Galdames, Kutlu, Malinovskyi, Papadopoulos, Thorsby.

ATTACCANTI: Fini, Retegui, Puscas.