Coppa d’Africa, club inglesi scontenti e Covid: possibile la cancellazione

La Coppa d’Africa 2022 potrebbe essere cancellata a causa del dilagare della variante Omicron del Covid-19 e del malcontento dei club inglesi

La Coppa d’Africa 2022 potrebbe essere cancellata. A lanciare la bomba è stata l’emittente francese RMC Sport, riportando come concreta l’ipotesi che la Federazione africana possa a breve annunciare l’annullamento della competizione.

La causa principale sarebbe quella legata al dilagare della variante Omicron del Covid-19, ma ci sarebbe anche un altro motivo. Alcuni club inglesi, infatti, starebbero facendo pressioni per non perdere i loro calciatori in un momento fondamentale della stagione. I calciatori di Premier League, infatti, una volta rientrati nel Regno Unito dovrebbero sottostare al regime di quarantena e quindi restare a lungo più tempo rispetto agli altri.