La Serie A si è fermata per fronteggiare l’Emergenza Coronavirus. Albertini ha fatto il punto sulle eventuali ipotesi per la conclusione

Demetrio Albertini, ex dirigente FIGC, ha commentato i possibili scenari sorti dopo lo stop del campionato a causa dell’Emergenza Coronavirus. Ecco le sue parole, rilasciate in un’intervista pubblicata sul sito ufficiale del Barcellona:

«Non scartiamo l’ipotesi che si possa giocare in estate, così come non scartiamo che si cancelli la stagione o che si disputi seguendo un sistema di playoff per promozioni e retrocessioni. Lavoriamo già a queste possibilità, ma è molto difficile in questo scenario di incertezza nel quale dobbiamo ricordare che la salute è la più importante».