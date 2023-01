Romero, il ct del settore giovanile albiceleste ha reso nota la lista dei convocati per l’Argentina e non risulta esserci il biancoceleste

Il 19 Gennaio prenderà il via il campionato sudamericano per nazionali Under 20, e Mascherano ha reso nota la lista dei convocati. L’ex centrocampista di Liverpool e Barcellona considerando gli impegni numerosi della Lazio, non ha inserito nella lista il giovane Romero.