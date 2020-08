Arriva la conferma di quanto anticipatovi negli ultimi giorni: Kiyine sarà ad Auronzo con la Lazio.

Sofian Kiyine è pronto a stupire un po’ tutti. Il centrocampista ed esterno ex ChievoVerona non rientra nella lista dei convocati della Salernitana per il ritiro dei campani. La motivazione è chiara: per il ragazzo si aprono le porte della Lazio, con la quale si giocherà le carte ad Auronzo di Cadore.