Convocati Lazio per il Genoa: due assenti, c’è il rientro di Guendouzi

Convocati Lazio per il Genoa, la lista completa dei giocatori a disposizione di mister Baroni per il match di Serie A: tutti i dettagli

La Lazio ha diramato la lista dei convocati per il match di oggi contro il Genoa, valido per la giornata numero nove di campionato. Fuori causa l’infortunato Lazzari, così come lo squalificato Romagnoli.

Torna invece a disposizione Guendouzi, assente dai convocati in Europa League contro il Twente.