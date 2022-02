ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Convocati Lazio per la sfida al Porto: ecco i 23 giocatori chiamati da Sarri per la sfida di Europa League contro i portoghesi

Maurizio Sarri ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro il Porto, valevole per l’andata dei playoff di Europa League. Confermata l’assenza di Ciro Immobile, prima convocazione “europea” con la Lazio per Kamenovic e Cabral.