Convocati Italia Under 21: presente Cancellieri per l’amichevole con la Germania

Convocati Italia Under 21: il ct Nicolato ha chiamato 25 azzurrini per l’amichevole contro la Germania. C’è Cancellieri

Dopo i due test di settembre contro Inghilterra e Giappone, la Nazionale Under 21 torna in campo sabato 19 novembre allo stadio ‘Del Conero’ di Ancona (calcio d’inizio alle 17.30 e diretta su Rai2) in un’amichevole di prestigio contro la Germania. Il tecnico Paolo Nicolato ha convocato 25 giocatori che si raduneranno nella serata di domenica 13 a Cesenatico.

Presente Matteo Cancellieri, ecco tutti i convocati:

Portieri: Elia Caprile (Bari), Marco Carnesecchi (Cremonese), Stefano Turati (Frosinone);

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Cambiaso (Bologna), Giorgio Cittadini (Modena), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Giacomo Quagliata (Cremonese), Matteo Ruggeri (Atalanta), Mattia Viti (Nizza);

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Chelsea), Salvatore Esposito (Spal), Filippo Ranocchia (Monza), Nicolò Rovella (Monza), Franco Tongya (Odense);

Attaccanti: Nicolò Cambiaghi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Lorenzo Lucca (Ajax), Pietro Pellegri (Torino), Emanuel Vignato (Bologna), Cristian Volpato (Roma)