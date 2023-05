Italia, in vista della partita con i pari età della Polonia il ct azzurro ha reso noti i 22 convocati e tra costoro anche un biancoceleste

In occasione della doppia sfida amichevole Under 15 contro la Polonia, il ct della Nazionale italiana Favo ha reso nota la lista dei 22 convocati per le sfide del 30 e del 1°giugno. Tra costoro spunta per la sua quarta volta, anche un biancoceleste vale a dire Lorenzo Calvani.