Convocati Bologna per la sfida alla Lazio: la lista di Mihajlovic in vista del match di domani all’Olimpico

Questo l’elenco dei convocati del Bologna di mister Sinisa Mihajlovic per la sfida esterna in programma domani con la Lazio, valida per la prima giornata di Serie A:

Portieri: Bagnolini, Bardi, Skorupski.

Difensori: Amey, Angeli, Bonifazi, Cambiaso, De Silvestri, Kasius, Lykogiannis, Mbaye, Medel, Motolese, Soumaoro.

Centrocampisti: Aebischer, Dominguez, Schouten, Soriano, Urbanski.

Attaccanti: Arnautovic, Barrow, Orsolini, Raimondo, Sansone, Vignato.