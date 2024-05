Contestazione tifosi Lazio, la ricostruzione: cosa è successo nel post gara

Contestazione tifosi Lazio, la ricostruzione: ecco il racconto di quanto accaduto nel finale di gara contro il Monza

Finale molto acceso dopo il pareggio 2-2 tra Monza e Lazio, che ha visto la curva biancoceleste chiedere un confronto a tutti i giocatori biancocelesti.

Il Messaggero prova a tirare su una vera ricostruzione dei fatti: la squadra si avvicina per il consueto saluto sotto la curva, ma viene richiamata dalla frangia di tifo più calda, che vuole tutti i giocatori presenti, anche chi stava per rientrare negli spogliatoi. Volano accuse, tra i meno convinti ci sono Luis Alberto e Guendouzi, con quest’ultimo che fa imbufalire un tifoso che lo indica a più riprese. Tensione anche per il capitano, Ciro Immobile, che prova più volte a fare da paciere. Nervosismo anche per Adam Marusic, che nel post partita dichiara come sia stato un normale confronto tra squadra e tifoseria.