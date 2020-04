Coronavirus, Conte: «Vaccino unica via, promuoviamo la cooperazione»

Il Premier Conte ha espresso il suo pensiero riguardo un possibile vaccino che possa annientare il Coronavirus

Il Coronavirus è ancora in circolazione, anche se l’Italia si appresta a vivere la Fase 2 di questa dura e lunga battaglia. Il Premier italiano Giuseppe Conte ieri si è espresso nella conferenza stampa organizzata dall’OMS riguardo l’ipotesi vaccino:

«Senza vaccino non ci sarà una soluzione. È l’unico modo per vincere come sapete, l’Italia è dall’inizio in prima linea in questa battaglia contro il Covid-19. Abbiamo imparato sulla nostra pelle molte lezioni, anzitutto che il virus non ha confini ed è per questo che abbiamo promosso la cooperazione internazionale. Il ministro Di Maio ha fatto campagna per un’alleanza, siamo fieri di farne parte. Il sacrificio dei nostri eroi, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, non sarà vano».