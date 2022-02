Conte sicuro: «Lo scudetto? Lo vince l’Inter»

Ascolta la versione audio dell'articolo

Conte in un’intervista a Sky Sport si sbilancia sulla Serie A: «Lo scudetto? Lo vince l’Inter». Le dichiarazioni

Antonio Conte ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sky Sport per parlare della sua avventura al Tottenham, degli obiettivi del club, di Bentancur e Kulusevski e non solo. L’ex allenatore dell’Inter, infatti, ha risposto così alla domanda su chi vincerà lo scudetto in Serie A.

DICHIARAZIONI – «Lo scudetto? Lo vince l’Inter (ride ndr)».