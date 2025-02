Conte-Napoli è finita? Al tecnico non è andata per niente giù una decisione del club nel mercato di Gennaio

Condividi via email

Conte-Napoli, aria di forte tensione è quella che si sta respirando in casa azzurra con il tecnico che starebbe pensando di lasciare il club

La sconfitta di Como e la conseguente perdita del comando della classifica ha acceso una forte tensione in casa Napoli, che Conte e la squadra devono saper spegnere al più presto per il proseguo della annata attuale. Secondo quanto riporta il giornalista Giulio Mola, è anche lo stesso Conte tra i protagonisti di questo fuoco acceso e prorompente che aleggia in casa azzurra, con il tecnico che vive giorni di grande gelo con De Laurentiis.

Il cronista specifica che all’ex Juve e Inter non è andata giu la decisione da parte del club di cedere Kvaratskelia al Psg, e di non aver trovato un sostituto adeguato visto che Okafor non è considerato tale dal tecnico leccese. Tale situazione lo starebbe spingendo a pensare di lasciare il club azzurro a fine stagione, con ben tre club italiani interessati tra cui la Roma