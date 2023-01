Conte: «Il mio futuro al Tottenham? Riguarda me e il club»

Conte, il tecnico degli Spurs durante la conferenza stampa ha parlato del suo futuro sottolineando che è un tema che ne discuterà col club

In occasione della conferenza stampa che precede la sfida contro il Crystal Palace, ha parlato Antonio Conte il quale si sofferma anche sul suo futuro alla guida degli Spurs.

PAROLE – «Questo riguarderà me e il club. Ora sono impegnato per questo club e per il Tottenham. C’è un progetto e devo cercare di costruire con il club e aiutarlo. Durante questo processo possono succedere mille cose. Il club può esonerare l’allenatore o possono esserci visioni diverse»