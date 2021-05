Contatto Ansaldi Muriqi, Biasin: «Se non è rigore questo...»

Fabrizio Biasin, sul suo profilo Twitter, ha commentato il contatto in area tra Ansaldi e Muriqi: il parere del giornalista

Lazio e Torino si stanno scontrando sul campo dell’Olimpico. La squadra di Inzaghi non ha nulla da chiedere alla classifica, se non fare un favore al Benevento; i granata, al contrario, lottano per rimanere in Serie A.

A far infuriare, però, è la direzione dell’arbitro Fabbri che – dopo aver annullato la rete ad Immobile – lascia giocare dopo la caduta in area di Muriqi per un contatto con Ansaldi. La caduta, però, non è passata inosservata agli spettatori come Biasin. Il giornalista, su Twitter, ha infatti commentato: «Se non è rigore questo…».