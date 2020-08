Consigli per la pesca: metti Simone Inzaghi, un pescatore e una trota a bordo lago

Il Messaggero svelta un aneddoto con protagonisti Simone Inzaghi e un pescatore.

Il paesino sotto le Tre Cime di Lavaredo non ha segreti per Simone Inzaghi. Il tecnico guida in bicicletta la corsa dei suoi ragazzi intorno al lago di Santa Caterina. Scambia un saluto, a distanza, con i tifosi che incontra lungo il sentiero. Si rinfresca alla fontanella in legno prima di intrattenersi con un pescatore. «Si prende?», chiede il mister incuriosito. «Qualche trota», la risposta dell’uomo. A bordo lago come a bordo campo, l’allenatore si accovaccia e dispensa un paio di consigli. A bassa voce stavolta, senza urlare come all’Olimpico. Poco dopo la lenza si tira. Un pesce ha abboccato. Il metodo Inzaghi funziona. Così si legge nell’edizione odierna de Il Messaggero.