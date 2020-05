CONI, convocata una riunione straordinaria con Spadafora

CONI, il 14 maggio la Giunta Nazionale ha messo in programma una riunione straordinaria con il Ministro Spadafora

Con un comunicato ufficiale, il CONI ha annunciato una riunione straordinaria della Giunta Nazionale con il Ministro Spadafora. Ecco la nota:

«Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, dopo un colloquio telefonico con il Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport, Vincenzo Spadafora, ha convocato una riunione straordinaria della Giunta Nazionale per giovedì 14 Maggio alle ore 15. Sarà la 1101ª riunione dell’organo direttivo e si svolgerà in video conferenza.

Parteciperanno ai lavori anche il Ministro Spadafora e il Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Alla riunione della Giunta è stato invitato anche il Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana, Maurizio Casasco.

Questo l’Ordine del Giorno: