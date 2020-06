CONI, Malagò: «Molto contento della reazione del mondo dello sport»

Il presidente del CONI Malagò ha espresso la sua felicità per la ripartenza dello sport in Italia dopo il lockdown prolungato

Dopo mesi di inattività lo sport in Italia è tornato. Il presidente del CONI Giovanni Malagò, durante il web talk organizzato dall’Acli, ha espresso la sua felicità.

Ecco le sue parole: «Sono molto contento di come il mondo dello sport ha reagito a questa emergenza. Abbiamo dimostrato di saper fare squadra: a quasi un anno dalla vittoria delle Olimpiadi di Milano-Cortina, lo sport resta uno dei pochissimi settori che in questo Paese riesce a fare squadra. C’è voluto il lockdown per far capire a tutti quanto è importante muoversi e fare attività sportiva. Nel momento esatto in cui c’è una privazione, ti accorgi di quello che dai per scontato. Normare tutto questo è stato uno sforzo mostruoso».