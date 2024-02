Conferenza stampa Tuchel: «Vogliamo rifarci subito. Sarà difficile, ma sappiamo che la Lazio...»

Conferenza stampa Tuchel, l’allenatore del Bayern Monaco parla alla vigilia della sfida contro la Lazio: le sue dichiarazioni

Thomas Tuchel ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del match tra Lazio e Bayern Monaco.

LA DIFESA – «Mi adeguerò alla struttura della squadra. Tante squadre modificano anche in corso d’opera, l’importante è giocare sempre con grinta. Noi sicuramente sabato scorso avevamo un atteggiamento piuttosto aggressivo, ma non ci ha portato ad attaccare. Abbiamo fatto delle riflessioni e sappiamo cosa faremo domani. Domani avremo l’ultima riunione».

MULLER – «Non ho sentito cosa ha detto. Mi hanno fatto sapere qualche passaggio dell’intervista, ma ha ragione e percepiamo il momento, c’è voluto tanto tempo per raggiungere la qualità e l’energia giusta. Contro il Leverkusen non c’era la giusta atmosfera. La cosa importante è che il cambiamento venga stimolato da gente come lui. L’importante è che la squadra affronti questi argomenti correttamente. Anche quando il Bayern perde deve splendere il sole».

GIOCA MULLER – «Non ve lo dirò. Conosco bene quanto sono preparate le squadre allenate da Sarri, abbiamo grandi possibilità».

LA LAZIO – «La Lazio è una suadra disciplinata e omogenea, ha un grande pressing e una difesa ottima. Sarri fa fare passaggi sempre molto stretti e coordinati, sarà una gara carica con i tifosi. Tutti cercano di battersi per il proprio ruolo in difesa, hanno diversi giocatori per i posti in difesa».

REAZIONE – «Dopo diverse sconfitte abbiamo sempre fatto vedere la nostra reazione, con un’analisi critica anche rivedendo le partite. Da tanto tempo giochiamo ad alti livelli. Sono convinto di avere le carte in mano per una reazione, sabato non è bastata la nostra aggressività. Sarà più difficile domani, ma è un buon momento per giocarsela in un’altra competizione. Domani sarà 50-50».

DE LIGT – «Ha avuto qualche problema a livello dorsale, con il Leverkusen non sarebbe riuscito a finire la gara. Io ero sicuro di giocare con la difesa a tre e mi serviva un cambio. Non volevo rischiarlo. È un combattente per natura. Lo inseriremo, per noi è una gara importante».

PRESSIONE DELL’OLIMPICO – «Nessuno sottovaluterà la partita dopo Leverkusen. Non possiamo piangerci addosso senza reagire, dobbiamo riprenderci. Mi attendo una Lazio fortissima, ho visto come hanno giocato il derby. Sarà una situazione importante a livello emotivo, ma noi dobbiamo continuare a fare il gioco che conosciamo. Nessuno può dire se la partita sarà più facile o difficile, dobbiamo essere pronti a rifarci».

PRESSIONE DI VINCERE – «No, assolutamente. La pressione è un privilegio, non è un peso e non l’ho mai percepita così. È importante e necessario rimanere tranquilli e forti. Con più pressione c’è più serenità».