Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico dopo lo Spezia

Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa al termine di Spezia-Lazio. Le sue dichiarazioni riprese da TMW.

CLASSIFICA – «Non ha senso guardare la classifica ora, la farò vedere quando giocheranno tutte e poi farò vedere la classifica di nove giornate fa. Ora è stravolta. Non c’è margine di mollare niente».

LAZIO COME IL SUO NAPOLI – «Questa è la Lazio, con giocatori con caratteristiche diverse e che sta crescendo in qualità. Nel Napoli per qualità e intensità me lo ricorda negli allenamenti. I punti fanno parte del percorso, tutte e venti le squadre diranno di aver perso punti in maniera stupida. Fa parte della normalità, se in quel momento non li abbiamo presi non li abbiamo meritati».

MATURITA’ – «Come hanno fatto gli allenamenti. La squadra si applica in maniera feroce, forte, e piano piano ci ha riportati in partita. Siamo cresciuti nella sofferenza, fino a due mesi fa subivamo, ora attraversiamo momenti difficili soffrendo, ma poi ne usciamo fuori».

SQUALIFICA CATALDI – «Vecino si sta curando, lo rivedremo in allenamento martedì e potrebbe farcela. Il gol di Marcos mi ha fatto un piacere straordinario. È un giocatore forte che non ha giocato quanto meriterebbe per miei motivi tattici, sono contento si sia preso questa soddisfazione».

PROSSIMO STEP – «Continuare a migliorare è l’obiettivo. In questo momento difetti enormi non ne abbiamo più e si è visto, due mesi fa non ero contento della continuità ma paragonata all’anno scorso era un netto miglioramento. Sono passi avanti, la gestione delle partite con più solidità mentale mi sembra stia venendo fuori. Ormai siamo in ballo e dobbiamo ballare, la testa è sull’obiettivo, quello di entrare nelle top 4. C’è la possibilità di farlo, la considero un’impresa perché ci sono sette squadre con più fatturato di noi e con monti stipendi più alti. La classifica ci dice che è fattibile e ci proviamo».

VANTAGGIO SENZA COPPE – «In matematica non andavi benissimo. Abbiamo fatto più punti dopo l’Europa League quest’anno rispetto a prima. Abbiamo perso in Conference dopo tre vittorie in campionato. È un limite da superare se è così. L’anno scorso pagavamo dopo l’Europa, quest’anno dopo l’Europa abbiamo una media punti superiore. Abbiamo pagato nelle partite del giovedì, dobbiamo aumentare la cilindrata se vogliamo giocare ogni tre giorni».

CINQUE CAMBI – «Non sono mai stato un fautore dei cinque cambi. Farne tre in una botta rischia di indebolire la squadra se ci sono difficoltà. Ci sono partite in cui c’è bisogno e li fai, ma quando giochi una volta a settimana non sono per forzare i cambi, al di là del valore della rosa. Non li forzo, giocando una volta a settimana».

GIOCATORI CHE CHIEDEREBBE A LOTITO – «Undici per il campionato, undici per la Coppa e undici per la Coppa Italia, come la Pro Recco in pallanuoto. Ci serve continuare a migliorare e stop. Il miglioramento va fatto fare a chi abbiamo, poi arriviamo all’obiettivo e parleremo del post obiettivo. Parlarne ora, da nato a Napoli, la scaramanzia non me la tolgo».

DIVERTIMENTO – «Sono tornato a divertirmi io durante gli allenamenti e lo trasmetto probabilmente. Devo ringraziare io il gruppo».

SPEZIA – «Dietro la panchina ospiti non sono molto cordiali, è sempre impegnativo arrivare al novantesimo. Ma giocare qui mi è sempre piaciuto. È un ambiente tosto, bello, caldo, mi fa piacere e ci sono sempre venuto volentieri. Ci sono tre metri in meno di larghezza, sembra poco ma sono tanti metri quadri in meno. C’è la sensazione che ti saltino addosso dopo ogni stop, è difficile giocare qui. A Empoli una volta facemmo 2-2 forse, me le ricordo quasi tutte».