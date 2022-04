Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa dopo il ko casalingo contro il Milan. Queste le parole del mister biancoceleste

MATCH – «Abbiamo fatto un buonissimo primo tempo e poi nella ripresa abbiamo pagato la settimana difficile. Abbiamo sofferto dopo l’1-1, ma poi abbiamo preso gol in un momento in cui stavamo soffrendo poco e nulla. Dispiace, ma non posso dire nulla ai ragazzi».

ACERBI E MARUSIC – «Il gossip non mi interessa. Acerbi? Penso sia una risata amara, che è la reazione in un momento difficile. Marusic? Quando prendi gol al 92′ possono succedere alcune cose, ma io comunque non ho visto. Quando mi racconteranno dirò la mia»

ARBITRO – «L’arbitraggio l’avete visto tutti. La sensazione che stesse arbitrando a senso unico ce l’ho avuta in tante occasioni. Proteste? Credo sia più una questione di forza che di personalità».

ALTERNATIVE – «Impossibile avere un’alternativa all’altezza di Immobile. O comunque è davvero molto difficile. Certo, oggi uno come Pedro ci sarebbe servito moltissimo».