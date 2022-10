Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico biancoceleste dopo la partita contro i danesi del Midtjyllan

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa post Lazio-Midtjylland. Le dichiarazioni del tecnico.

CONTRACCOLPO PSICOLOGICO – «La squadra nei primi minuti dopo il gol subito ha leggermente accusato il colpo. Con il passare dei minuti, invece, ha ripreso in mano la gara palleggiando sempre meglio e creando occasioni. Il rammarico è solo quello di non riuscire a chiudere prima la partita».

CANCELLIERI – «Cancellieri ha fatto bene, ovviamente ha fatto meglio da esterno anche perchè gioca solo da due mesi come attaccante centrale. Felipe Anderson al centro dell’attacco lo metto sempre volentieri perché non dà mai punti di riferimento agli avversari. Sono contento dei ragazzi giovani: Marcos Antonio è stato coinvolto sul primo gol, ma poi ha palleggiato con sicurezza, Romero è entrato molto determinato. Sono felice delle loro prestazioni.».

ZACCAGNI – «Zaccagni è un giocatore importante, al momento sta bene anche sotto il profilo mentale. Da un giocatore così pretendo la doppia cifra in fase realizzativa.».

PRESTAZIONI – «La squadra al momento sta mettendo in campo delle buone prestazioni sotto il profilo tecnico e mentale, ma bisogna valutare il percorso nel lungo periodo. Abbiamo un’identità più marcata rispetto al passato che possiamo sfruttare nei momenti di difficoltà. Questo ci dà qualche certezza in più. Ora i ragazzi hanno una maggiore fiducia in quello che stanno facendo. A livello di mentalità e professionalità, i ragazzi sono cresciuti anche in allenamento. In ogni caso, la crescita mentale va valutata nel corso dei mesi».

CAMPO – «Il problema del terreno di gioco è strutturale, ma ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per migliorare il terreno di gioco. Purtroppo, qui è difficile mettere in mostra il nostro gioco».

IMMOBILE – «Immobile sta molto meglio, ha iniziato a lavorare in acqua. Lunedì credo abbia un controllo, se dovesse andare bene potrebbe accelerare. L’evoluzione del caso sembra positiva. Senza Ciro stiamo facendo bene, ma abbiamo bisogno di lui».

LA LAZIO TIENE ALL’EUROPA? – «È obbligatorio tenere a una competizione europea, anche se il calendario è molto complicato da gestire e ti obbliga a compiere scelte che non vorresti. Anche domenica dovremo alternare alcuni uomini per un discorso legato al minutaggio».

LUIS ALBERTO E BASIC – «Luis Alberto non ha grandi problemi, ma secondo me è troppo condizionato per scendere in campo. Spero di averlo a disposizione per domenica. A me la partita di Basic è piaciuta, è ovvio che l’ingresso di Vecino può dare un impatto importante alla gara. È un calciatore che può svolgere vari compiti, per noi è importante e, al momento, sta facendo bene».