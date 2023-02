Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico dopo Cluj Lazio

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha analizzato in conferenza stampa la qualificazione agli ottavi di Conference League

Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa al termine di Cluj-Lazio. Le sue dichiarazioni:

GARA – «Segnare oggi era difficile anche con le mani su questo terreno. Abbiamo giocato a uno sport che somigliava al calcio. Ma questo non è calcio. La squadra è stata brava a giocare uno sport diverso e duro e a farlo con umiltà e applicazione».

ROMERO – «È un ragazzo che va dentro assatanato. Anche senza chili e centimetri non si tira mai indietro. È un ragazzo di completo affidamento sotto questo punto di vista».

ADATTARSI AGLI AVVERSARI – «Non c’erano molte altre soluzioni. Gli scambi da dietro erano di una pericolosità estrema. A volte ci serviva un tocco in più e ci trovavamo gli avversari addosso. È stato tutto difficile. Ieri sera vedendo le condizioni di gioco, ho fatto giocare Vecino in una posizione diversa dal solito perché serviva più fisicicità».

PETRESCU IN SERIE A – «Probabilmente un po’ di qualità in più. Al livello di intensità e ritmo niente».

KRASNIQI ALLA LAZIO – «Devi chiederlo al direttore sportivo. È un giocatore interessante, ma pensavo fosse un po’ più giovane».

INDICAZIONI DALLA ROSA – «Romero ha dato buone sensazioni. Buona partita di Gila che anche all’andata ha giocato bene. Ora bisogna valutarlo in partite pulite quando c’è bisogno di impostare. Nelle ultime partite i nostri difensori hanno toccato più di 100 palloni. Serve difendere ma anche impostare. Mario sembra poterlo fare, anche se a volte si prende qualche rischio di troppo. E’ un giocatore che lo scorso anno giocava in terza serie spagnola. In prospettiva va bene, ci sta dando una sensazione positiva dela crescita».

APPROCCIO – «Al livello mentale abbiamo fatto una buonissima partita. Abbiamo fatto uno sport diversi dal calcio. Sotto questo punto di vista sono contento».