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Conferenza stampa Sarri: «Vantaggio viola casuale! Futuro? In questi giorni parlerò con la Lazio»
Conferenza stampa Sarri: l’allenatore della Lazio interviene dopo la partita contro la Fiorentina
Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, interviene in conferenza stampa nel post partita del match della 32a giornata del campionato di Serie A 2025-2026 contro la Fiorentina. Le sue parole riprese da Tmw:
LA CONFERENZA STAMPA DI SARRI
PARTITA – «Io vorrei giocare sempre su buoni livelli perché è difficile tirare fuori il coniglio dal cilindro in una sola partita. Io stasera la squadra non l’ho vista male. Il vantaggio è stato un po’ casuale, potevamo anche segnare all’inizio. Poi la Fiorentina si è abbassata, noi abbiamo avuto delle difficoltà nel trasformare il predominio in occasioni pericolose. Rigore Noslin? Se mi chiedi se era rigore con i parametri di questa stagione ti dico di si».
FUTURO – «Sono io che devo ascoltare la società. Se dipendesse da me gli farei spendere sul mercato 700 o 800 milioni. A livello di futuro sentiamo la società cosa ha in mente, se ha un programma. Faremo delle valutazioni: se loro sono contenti si troverà una soluzione, se non sono contenti si cercherà una via di uscita. Io quel che posso dire è che in questi giorni parlerò solo con la Lazio».
PANCHINA FIORENTINA – «L’accoglienza del Franchi è stata emozionante. Nell’anno in cui sono stato fermo è stata la tifoseria che mi è stata più vicina. Forse perché sono cresciuto qui dietro in piazza Alberti i… Probabilmente però non avrò mai la fortuna di allenare la Fiorentina».
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