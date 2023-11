Conferenza stampa Ranieri: «Lazio squadra che gioca a memoria. Sarri sa questa cosa»

Conferenza stampa Ranieri: il tecnico del Cagliari ha parlato a due giorni dalla sfida dell’Olimpico contro la Lazio

Intervenuto in conferenza stampa a due giorni da Lazio-Cagliari, Claudio Ranieri ha dichiarato:

LAZIO – «Squadra che gioca a memoria, sanno come muoversi e come prendere quello che vogliono. Hanno perso qualche punto rispetto all’anno scorso ma qualificarsi agli ottavi di Champions vuol dire tanto, dobbiamo rispettarli ma giocare come sappiamo. Vittoria in Champions? Hanno grandi campioni con combinazioni di gioco studiate, vengono da giorni di pressione per il secondo tempo di Salerno ma hanno risposto con una grande prova in Champions League. Hanno vinto e hanno grandi stimoli»

SARRI – «Sa che sta in ritardo in campionato rispetto all’anno scorso e punta molto sulla prossima gara. Mi aspetto una Lazio arrembante con un pubblico che spingerà forte. Ho visto una Lazio in gran piena forma, Sarri ha diverse frecce al suo arco e chi entra fa sempre bene la sua parte. Ci sarà da soffrire ma cercheremo di farli soffrire e vogliamo sfruttare le nostre potenzialità»

