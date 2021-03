Conferenza stampa Pirlo: «Il Porto? Il presente è domani»

Andrea Pirlo ha parlato alla vigilia di Juventus-Lazio. Sulle assenze: «Ci inventeremo qualcosa»

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match casalingo contro la Lazio. Il tecnico bresciano ha posto l’accento sull’importanza della partita contro i biancocelesti:

LAZIO – «E’ una grande squadra, che gioca insieme da 5/6 anni quindi hanno un gioco ben definito. Si conosco bene e i risultati parlano per loro. Sono arrivati in Champions, sappiamo di affrontare una squadra che lotterà fino alla fine per arrivare in alto. Sappiamo delle loro caratteristiche, non sarà facile».

LAZIO E PORTO – «Tutte le partite sono decisive qui alla Juve. Sono abituato a pensare gara dopo gara, perché il presente è la partita di domani».

INDISPONIBILI – «Stamattina qualcuno si è allenato in parte con la squadra, ma abbiamo ancora un giorno per recuperare qualcuno. Peccato per l’assenza di Bentancur che ci costringerà a fare altre scelte. Non abbiamo una rosa lunga per scegliere altri centrocampisti quindi ci inventeremo qualcosa».

DE LIGT, BONUCCI E MORATA – «De Ligt non si è ancora allenato. Ha preso una contusione a Verona e vedremo domani come starà. Bonucci ha fatto una parte di allenamento con noi oggi, ma anche per lui non c’è il 100% che possa partire dall’inizio. Morata sta meglio, ogni giorno che passa cerca di incrementare la sua forma fisica quindi speriamo possa fare più di 30 minuti».

RIPOSO PER CRISTIANO RONALDO – «Sì come tutti, quando giochi tante partite è normale che una giornata o due di riposo fanno bene. Siamo contati, ha stretto i denti e lo farà ancora. Ha dimostrato di essere un professionista, dando sempre l’esempio».

RAMSEY – «Sta bene, potrà essere della partita. Ha giocato a Verona, domani può essere una risorsa in più e potremo avere bisogno di lui».

FAGIOLI TITOLARE – «Può giocare o meno dal primo minuto, dipende da chi avremo a disposizione. Non abbiamo la certezza di chi rientra. Si sta allenando bene, sa quello che deve fare. E’ sicuro delle sue capacità, siamo tranquilli se può iniziare dal primo minuto».

CHE GARA SARA’ – «Dobbiamo fare una partita intelligente, sapendo di essere in un periodo delicato. E’ importante gestire bene ogni situazione, perché non si può andare a 100 all’ora per 90’».