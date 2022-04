Conferenza stampa Pioli, le parole del tecnico del Milan alla vigilia del match contro la Lazio

Alla vigilia della gara tra Lazio e Milan, Stefano Pioli ha risposto alle domande dei cronisti presenti in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

IBRAHIMOVIC E REBIC – «Zlatan è il faro di questa squadra: la sua forza di volontà è indomabile; sta facendo di tutto per aiutare la squadra ed essere disponibile. Partirà con noi, così come Rebic che sta bene. Siamo pronti».

LAZIO – «Affrontiamo una squadra di grande mole offensiva. Immobile è la figura principale ma ci sono anche altri giocatori con molta qualità, squadra ben allenata. Servirà una prestazione di qualità alta, bisognerà palleggiare bene».

MILINKOVIC – «La sua qualità è una risorsa della Lazio, abbiamo sempre lavorato su di lui con un centrocampista con determinate caratteristiche e potremo farlo anche domani».

ALLENARE LA LAZIO – «Un primo anno bellissimo, la Lazio giocavo un bel calcio. Da allenatore credo di non aver avuto rimpianti in nessuna squadra che ho allenato, ma l’unico che ho è il secondo anno della Lazio in cui non ho gestito bene delle dinamiche che ora gestirei diversamente».

GIOCARE CONTRO SARRI – «Mi aspetto una squadra di qualità, ben messo in campo. Difendono aggredendo in avanti. È un allenatore molto preparato».