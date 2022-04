Milan, Pioli: «La Coppa Italia non influenzerà sul campionato»

Stefano Pioli, alla vigilia del match di Coppa Italita tra Inter e Milan, ha parlato così in conferenza stampa: le sue parole

Il Milan si appresta ad affrontare la Lazio ma, prima dell’appuntamento dell’Olimpico, dovrà affrontare l’Inter per la Coppa Italia. In conferenza stampa, Stefano Pioli ha risposto alle domande dei cronisti presenti:

SEMIFINALE INCIDE SU CORSA SCUDETTO – «Secondo me no, sappiamo qual è il nostro percorso a prescindere. Chiaramente domani è importante perché ci si gioca una finale, faremo del nostro meglio per vincere un trofeo che al Milan manca da un po’. Ma noi dovremo provare a vincere tutte le partite a prescindere da domani sera».

PRANZO DI PASQUA – «Noi puntiamo tutto sul gioco di squadra, più sei unito più ti sacrifichi per la squadra e più vinci. È stata una giornata bella, ma stiamo sempre insieme. Abbiamo approfittato della bella giornata per stare vicini alle nostre famiglie e al club che ci sostiene sempre».